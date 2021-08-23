Рада призвала страны и международные организации создать межпарламентский совет по Крыму

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Верховная рада утвердила текст обращения к странам и международным организациям с призывом создать межпарламентский координационный совет "Крымской платформы". Решение поддержали депутаты в понедельник на внеочередном заседании парламента.

"Верховная рада Украины подчеркивает важность выработки унифицированных и консолидированных позиций международной демократической общественности в противодействии российской агрессии против Украины и призывает друзей и партнеров "Крымской платформы" инициировать создание Межпарламентской координационного совета", - говорится в постановлении. Согласно документу, обращение будет направлено ООН, парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), а также Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств.

Рада призвала международные организации принять резолюции о поддержке "Крымской платформы" как инструмента консолидации усилий, направленных на "возвращение Крыма Украине". Украинский парламент также осудил "принудительную паспортизацию Россией граждан Украины" на неподконтрольных Киеву территориях, и призвал международное сообщество не признавать эти документы. Кроме того, в обращении содержится призыв усилить политико-дипломатическое и экономическое давление на Россию.

О "Крымской платформе"

В понедельник в Киеве прошла учредительная встреча "Крымской платформы", на которую прибыли порядка 40 делегаций, представляющих зарубежные страны и международные организации. По замыслу Киева, она должна стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Большинство европейских государств направили в Киев глав МИД или министров обороны. ФРГ в последний момент, сославшись на ситуацию в Афганистане, заменила главу МИД на министра энергетики. Страны Прибалтики, а также Польша, Венгрия, Молдавия, Словения и Финляндия были представлены на уровне президентов. США также делегировали министра энергетики. От Турции во встрече участвовал министр иностранных дел.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва оценивает форум как недружественный по отношению к России.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. "За" проголосовали 96,7% и 95,6% жителей соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, который затем ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.