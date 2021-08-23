Медведчук считает, что действующая украинская власть ведет страну к потере суверенитета

КИЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук считает, что идеология нынешней украинской власти ведет к потере суверенитета. Об этом он пишет в статье "Какой может быть Украина? Какой быть Украине?", опубликованной в понедельник на сайте партии.

"Понятно, что идеология и методы управления Порошенко/ Зеленского (бывшего президента Петра Порошенко и нынешнего главы государства Владимира Зеленского) ведут Украину к потере суверенитета, заключению в политическую резервацию. И этому нужно немедленно противостоять. За славословиями и сладкими сказками этих политиков стоит катастрофа нашей страны, смерть экономическая, политическая, культурная", - отметил Медведчук.

Политик пишет, что власть делает большую ошибку, пытаясь "сжать многонациональное государство до одного этноса или племени". "Это деградация. Тем более для страны, находящейся в центре Европы, где говорят на разных языках, ходят в разные церкви, чтят разных героев, выстраивать идентичность, которая близка лишь части населения, является стратегической ошибкой, ведущей к разрушению страны. Слепить страну по чужим лекалам - еще большая глупость, ведь тогда мы делаем страну не своим гражданам, а внешним силам", - подчеркнул Медведчук.

Политик напомнил, что известный украинский политик Вячеслав Черновол видел Украину федеративным государством. "Вижу в составе Украинской Народной Республики такие земли, как Киевщина, Подолье, Волынь, Галичина, Буковина, Закарпатье, Гетманщина, Слобожанщина, Запорожье, Донетчина, Таврия (Черноморье), а Крым - как независимого соседа, или автономную республику в союзе с Украиной", - цитирует Черновола Медведчук.

По мнению главы политсовета ОПЗЖ, "федеральным государством сложнее управлять, а потому федеральное государство не потерпит алчных и непрофессиональных правителей во главе". "Мы должны призвать во власть не популистов, а серьезных специалистов по государственному строительству и настоящих патриотов своей страны", - подчеркнул Медведчук, добавив, что "если у власти останется эта же политическая команда, то она добьет Украину и без всякого федерализма".

Объединение страны

Медведчук считает, что для того, чтобы о объединить Украину и не дать развалить страну, должны быть, "во-первых, право, законность, защита граждан, защита их прав и свобод. Во-вторых, нас спасет экономический прагматизм, умение получать выгоду на мировых рынках, и российский рынок мы терять не должны. В-третьих, социальная справедливость. Без работы социальных программ нам страну из нищеты ни вытянуть, ни спасти от эпидемий, ни восстановить после боевых действий".

Таким образом, отметил Медведчук, мы должны строить "правовое социальное государство, которое строит прагматичные экономические отношения, как внутри себя, так и вовне". Однако, считает политик, для нынешней власти это неразрешимая задача. "Вот они в примитивное племя и играют, поскольку ничего другого не умеют. А внешние кураторы этим пользуются и качают из страны последние соки", - подчеркнул депутат.

В связи с этим Медведчук призвал "строить страну, невзирая ни на что". "Никто за нас ее не построит, новейшая история Украины это показала. А как строить? Договариваться между собой, искать взаимные выгоды, а не продавливать свои интересы, невзирая ни на что, как это делает нынешняя власть. Нам нужны не харизматичные вожди, а договороспособные менеджеры. Нам нужны не те, кто изображает власть, а те, кто будет отстаивать интересы украинского государства. И не те, кто орут на митингах "Слава Украине!", а те, кто самоотверженно трудится на благо своей страны и создает ее истинную Славу!" - заявил Медведчук.

Он призвал убрать "политических нарциссов с трибун" и дать возможность работать "порядочным и талантливым людям". Политик считает, что в стране обесценили слово "патриот". "Как по мне, это не тот, кто заставляет других любить свою страну или изгоняет тех, кто, по его мнению, страну не любит. Патриот - этот тот, кто сейчас будет спасать свою страну от развала, "сшивать" ее, строить и делать ее сильнее во всех отношениях, то есть создавать успешную страну для себя и для своих граждан", - отметил глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".