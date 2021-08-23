СМИ: МВД Ливии опровергло информацию о присутствии боевиков на одной из авиабаз в стране

КАИР, 23 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел в Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии не подтверждает информацию о присутствии группы боевиков на одной из авиабаз в стране. Об этом, как сообщил телеканал "218", говорится в послании, направленном в понедельник главой ведомства Халедом Мазеном в Интерпол.

"Не подтверждаем данные, полученные от главы Бюро арабской и международной уголовной полиции, согласно которым десятки террористов на авиабазе Эль-Ватыя намереваются проникнуть из Ливии в Тунис, - указывается в нем. - Все компетентные органы проверили упомянутое в пришедшем циркуляре и полностью опровергли достоверность этой информации, учитывая, что база находится в введении Минобороны".

В письме министр назвал недопустимым, чтобы этот военный объект "превращался в плацдарм для совершения любых террористических и диверсионных актов, которые могли бы дестабилизировать безопасность и стабильность в Ливии или нанести ущерб соседним странам". "Ливийская сторона внимательно отслеживает и контролирует все, что связано с террористической деятельностью во всех ее формах, преследуя всех причастных к ней и подозреваемых через агентства по борьбе с терроризмом", - отметил Мазен.

В воскресенье появилась информация, что из офиса главы МВД произошла утечка секретного документа, направленного им ряду руководителей силовых структур. В послании, ссылаясь на полученные от тунисского отделения Интерпола сведения, он информирует о том, что порядка 100 боевиков на авиабазе Эль-Ватыя (в 100 км к юго-западу от Триполи) намереваются просочиться в соседнюю страну. В качестве превентивных мер Мазен потребовал от силовиков повысить готовность всех подразделений и принять необходимые меры в рамках оперативно-разыскных мероприятий и сбора разведданных с целью противодействия планам по совершению террористических операций. Факт утечки подтвердил ТАСС источник в командовании Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Накануне в СМИ появились и сообщения о задержании в Тунисе боевика, который готовил покушение на президента страны Каиса Саида. Как передавал телеканал Al Arabiya, террорист планировал убить главу государства во время его визита в один из прибрежных городов. По данным телестанции, подозреваемый - тунисец, который является членом террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и недавно проник на тунисскую территорию из Ливии, где проходил боевую подготовку.