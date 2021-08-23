Reuters: ЮАР выдаст бывшего мозамбикского министра финансов Мозамбику, а не США

ПРЕТОРИЯ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Южно-Африканской Республики выдадут Мозамбику бывшего мозамбикского министра финансов Мануэля Чанга, отказав США в аналогичной просьбе. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на Министерство юстиции и исправительных учреждений ЮАР.

Представитель южноафриканского Минюста не уточнил, когда именно состоится экстрадиция Чанга в Мозамбик.

Чанг был арестован на территории ЮАР в декабре 2018 году по ордеру, выданному судебными властями США. Он подозревается в сокрытии кредитов, которые были взяты мозамбикскими компаниями под государственные гарантии у американского банка. Однако его экстрадиция в США была отложена после того, как аналогичный запрос поступил от властей Мозамбика. После длительных судебных слушаний южноафриканское правительство приняло решение выдать его соседней стране.

В Мапуту в понедельник начался суд по делу о коррупции над группой из 19 подозреваемых, включая сына бывшего президента Мозамбика Ндамби Гебуза. По данному делу проходит также Мануэль Чанг, который возглавлял Минфин Мозамбика с 2005 по 2015 годы. В центре судебного разбирательства, получившего название "дело о скрытых долгах", фигурируют $2 млрд кредитов, полученных государственными структурами в 2013-2014 годах от частных банков. Об этой задолженности государства стало известно только в 2016 году. Сейчас суд пытается установить, как деньги были получены и использованы. Ожидается, что Чанг предстанет перед судом сразу же после прибытия в Мозамбик.