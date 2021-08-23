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Пандемия COVID-19

Власти Марокко продлили режим чрезвычайного санитарного положения до 31 октября

Режим ввели в марте 2020 года

РАБАТ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Марокко в понедельник продлили действие режима чрезвычайного санитарного положения, введенного 20 марта 2020 года для противодействия распространению пандемии коронавируса, до 31 октября 2021 года.

"Правительство на заседании в понедельник приняло решение продлить действие режима чрезвычайного санитарного положения на всей территории страны до 31 октября 2021 года в рамках усилий по борьбе с распространением пандемии коронавируса", - отмечается в коммюнике кабмина.

По данным на вечер 23 августа, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 813 тыс. С 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 11 889 человек, выздоровели более 730 тыс. пациентов.

Теги
МароккоПандемия COVID-19
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