Король Иордании заявил, что Россия всегда была элементом стабильности в регионе

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II заявил, что Россия всегда была элементом стабильности в регионе. Об этом он сказал а понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях форума "Армия-2021".

"Мы наблюдаем за вашей ролью и ролью России, которая всегда была элементом стабильности в нашем регионе, в котором существуют определенные вызовы. Наши двусторонние отношения продолжают развиваться. Думаю, на выходе из пандемии у нас появится множество разных возможностей в различных направлениях, в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых", - сказал он.

Король добавил, что в ходе нынешнего визита в Россию "изучает возможности сотрудничества в производстве вакцин [против коронавируса] в ближайшем будущем" и поблагодарил Путина за помощь Иордании в получении вакцин "Спутник V" и появление у королевства возможностей бороться с вирусом.

Говоря о ситуации в регионе, Абдалла II отметил, что Россия "в Сирии сыграла наиболее стабилизирующую роль", что позволило продвинуть мирный процесс. Он также отметил "историческую роль" РФ в урегулировании Палестино-израильского конфликта, что дало возможность "израильтянам и палестинцам начать обсуждать друг с другом имеющиеся вопросы".

"Мы всегда боролись с экстремизмом. Сейчас с учетом пандемии, а также в свете событий в Афганистане, думаю, нам надо заново скоординировать наши усилия, чтобы продолжить эту борьбу", - сказал иорданский монарх.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" проходит в конгрессно-выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.