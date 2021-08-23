Организация Emergency в Кабуле сообщила, что получила от талибов гарантии безопасности

РИМ, 23 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) гарантировало, что международная медицинская организация Emergency в Кабуле сможет продолжать свою работу. Об этом в понедельник сообщил представитель НПО Альберто Дзанин.

"Мы получили гарантии <...> в том смысле, что они не будут препятствовать нашей деятельности", - приводит агентство ANSA слова Дзанина. Он также рассказал, что ситуация в Кабуле, за исключением района аэропорта, стабильная.

Emergency, основанная в 1994 году, считается одной из ведущих медицинских гуманитарных организаций. Ее врачи работают в 18 странах мира, в том числе в Афганистане, Ираке, ЦАР и Судане.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.