{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Организация Emergency в Кабуле сообщила, что получила от талибов гарантии безопасности

В организации добавили, что ситуация в столице Афганистана, за исключением района аэропорта, стабильная

РИМ, 23 августа. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) гарантировало, что международная медицинская организация Emergency в Кабуле сможет продолжать свою работу. Об этом в понедельник сообщил представитель НПО Альберто Дзанин.

"Мы получили гарантии <...> в том смысле, что они не будут препятствовать нашей деятельности", - приводит агентство ANSA слова Дзанина. Он также рассказал, что ситуация в Кабуле, за исключением района аэропорта, стабильная.

Emergency, основанная в 1994 году, считается одной из ведущих медицинских гуманитарных организаций. Ее врачи работают в 18 странах мира, в том числе в Афганистане, Ираке, ЦАР и Судане.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
Reuters: Госдеп опроверг информацию, что в аэропорт Кабула будут пускать лишь американцев
О том, что теперь на территорию аэропорта будут пускать только граждан США и стран НАТО с их родственниками, сообщил телеканал CNN
Читать полностью