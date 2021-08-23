Reuters: Госдеп опроверг информацию, что в аэропорт Кабула будут пускать лишь американцев

ТАСС, 23 августа. США опровергли информацию СМИ о том, что на территорию аэропорта Кабула будут допускать только граждан США. Об этом сообщил в понедельник высокопоставленный представитель Госдепартамента, передает агентство Reuters.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источник сообщила, что США изменили политику допуска лиц в международный аэропорт Кабула. По ее данным, теперь на территорию воздушной гавани будут пускать только граждан США и стран НАТО с их родственниками, а также владельцев грин-карт.

Цитат представителя Госдепа агентство Reuters не привело. Чиновник добавил также, что новый рейс для эвакуации афганцев прибудет в Кабул в понедельник с базы Рамштайн в Германии.