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Смена власти в Афганистане

Reuters: Госдеп опроверг информацию, что в аэропорт Кабула будут пускать лишь американцев

О том, что теперь на территорию аэропорта будут пускать только граждан США и стран НАТО с их родственниками, сообщил телеканал CNN

ТАСС, 23 августа. США опровергли информацию СМИ о том, что на территорию аэропорта Кабула будут допускать только граждан США. Об этом сообщил в понедельник высокопоставленный представитель Госдепартамента, передает агентство Reuters.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источник сообщила, что США изменили политику допуска лиц в международный аэропорт Кабула. По ее данным, теперь на территорию воздушной гавани будут пускать только граждан США и стран НАТО с их родственниками, а также владельцев грин-карт.

Цитат представителя Госдепа агентство Reuters не привело. Чиновник добавил также, что новый рейс для эвакуации афганцев прибудет в Кабул в понедельник с базы Рамштайн в Германии.

Теги
АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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