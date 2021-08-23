КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Саудовская Аравия настроена на укрепление сотрудничества с Россией, которое поможет совместно реагировать на угрозы и вызовы, заявил заместитель министра обороны королевства принц Xалед бен Салман Аль-Сауд на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

"Хотел передать от своего руководства нашу настроенность на продолжение укрепления отношений, которые исторически сложились между нашими странами. Я уверен, что в будущем мы будем продолжать развивать и укреплять эти отношения, отвечая чаяниям наших народов и реализуя их. Это будет способствовать в свою очередь улучшению ситуации, а также стабилизации и укреплению безопасности", - сказал он.

По словам военачальника, сотрудничество, которое имеется между его страной и Россией "будет способствовать общему реагированию на все современные вызовы, которое мы будем осуществлять вместе". "Те вызовы, которые имеются, - отметил он, - потребуют от нас еще большего сотрудничества и усилий".

Замминистра поблагодарил Шойгу за приглашение на Международный военно-технический форум "Армия-2021", который назвал "прекрасным событием" и передал приветы от короля Саудовской Аравии, руководства минобороны своей страны.