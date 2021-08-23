СМИ: глава ЛНР в 3,5 раза увеличил число резервистов, участвующих в сборах

ЛУГАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник своим указом увеличил в 3,5 раза - с 1 тыс. до 3,5 тыс. человек - численность резервистов, участвующих в военных сборах, проходящих в республике с понедельника по пятницу. Об этом сообщает в понедельник агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

"В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности <…> постановляю: Народной милиции Луганской народной республики организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период с 23.08.2021 по 27.08.2021. Призвать на военные сборы 3 500 человек из числа граждан, приписанных в состав резервных формирований, в Народную милицию Луганской народной республики", - цитирует агентство ЛИЦ указ главы ЛНР. Он также поручил "привлечь к проведению военных сборов 252 единицы транспортных средств для комплектования подразделений Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов".

На прошлой неделе своим указом Леонид Пасечник поручил провести военные сборы с 23 по 27 августа с участием 1 тыс. резервистов и 72 единиц транспортной техники. 14 июня Пасечник издал указ о проведении военных сборов резервистов, в которых должны были принять участие более 300 человек. На следующий день он сообщил об отмене этого указа.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.