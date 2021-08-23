Власти США пока не могут судить, изменился ли "Талибан" за последние 20 лет

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Американская администрация пока не может судить о том, есть ли значительное различие между нынешним радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и тем режимом талибов, который существовал 20 лет назад, когда США начали войну в Афганистане. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не думаю, что мы на данном этапе находимся в том положении, чтобы делать какие-либо оценки по этому поводу", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

"Я хотела бы просто подчеркнуть, что речь не идет о доверии, речь не идет о том, чтобы давать кому-то легитимность", - подчеркнула при этом Псаки. "Мы в данный момент сосредоточены на том, чтобы вывезти из страны американских граждан, наших афганских партнеров, работая вместе с нашими союзниками. Составной частью этого были дискуссии, продолжающиеся дискуссии с "Талибаном" относительно безопасного доступа людей в аэропорт, именно на этом сосредоточено наше с ними взаимодействие на данном этапе", - добавила представитель Белого дома.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов захватили столицу. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.