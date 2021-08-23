Британия ведет работу в СБ ООН с целью выработки решений по Афганистану

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Великобритания ведет переговоры с постоянными членами Совета Безопасности ООН с целью согласовать параметры решения ситуации в Афганистане. Об этом написал министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб в колонке, опубликованной в понедельник в газете The Daily Telegraph.

"Мы оказываем давление на постоянных членов СБ ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) для того, чтобы согласовать некоторые параметры относительно движения вперед. Мы работаем вместе с жизненно важными региональными партнерами, такими как Индия и Пакистан", - написал глава Форин оффиса. "Ключевую роль должна играть ООН, в том числе спецпосланник генсека [ООН по Афганистану] Жан Арно", - добавил Рааб.

"Мы используем все инструменты, которые есть в нашем распоряжении, в том числе санкции, помощь и доступ к международной финансовой системе, и мы сплачиваем наших международных партнеров на основании этих совместных приоритетов", - написал британский министр.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств. Всего с 13 августа власти Великобритании вывезли из страны более 7 тыс. человек.