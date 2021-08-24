СМИ: израильские ВВС нанесли удары по позициям палестинских группировок в Газе

КАИР, 24 августа. /ТАСС/. Израильская авиация подвергла в понедельник ударам несколько объектов так называемого палестинского сопротивления в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, налетам подверглись несколько позиций группировок в районе города Хан-Юнис в южной части прибрежного палестинского анклава. В частности, пять ракет было выпущено беспилотниками по опорному пункту сопротивления Эль-Кадисия. О последствиях этих бомбардировок информации пока не поступало.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими радикалами в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.

Между тем с начала лета израильские ВВС несколько раз осуществляли налеты на Газу, в том числе подвергая ударам тренировочные лагеря боевого крыла контролирующего сектор Газа движения ХАМАС. Так, в ночь на 22 августа истребители совершили налеты на четыре объекта хамасовцев, предназначенные для производства и хранения оружия. Они стали ответом на столкновения на границе, происшедшие вечером 21 августа.