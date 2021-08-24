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СМИ: президент Туниса продлил действие мер по приостановке деятельности парламента

Перед зданием Ассамблеи народных представителей развернуты дополнительные силы безопасности

РАБАТ, 24 августа. /ТАСС/. Президент Туниса Каис Саид в понедельник продлил действие особых мер по приостановке работы Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) и снятию иммунитета с его членов до дальнейшего уведомления. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Как передает со своей стороны телеканал Al Mayadeen, на площади перед зданием АНП развернуты дополнительные силы безопасности.

В конце июля в Тунисе разразился политический кризис. Саид объявил о приостановке деятельности парламента на 30 дней, отмене неприкосновенности всех депутатов и отставке премьер-министра Хишама Машиши.

Решения президента были приняты после того, как 25 июля в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто виновен в ухудшении эпидемической и социально-экономической ситуации в республике.

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