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Представители США и Южной Кореи обсудили вопросы возобновления диалога с КНДР

Cтороны обменялись мнениями относительно ситуации на Корейском полуострове и о том, как "в кратчайшие сроки возобновить переговоры и сотрудничество с Севером"

СЕУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Министр объединения Республики Корея Ли Ин Ён и спецпосланник США по КНДР Сон Ким обсудили во вторник в Сеуле скоординированный подход двух стран к проблеме возобновления диалога с Пхеньяном. Об этом сообщил агентству Yonhap информированный правительственный источник.

По его данным, в ходе рабочего завтрака стороны "обменялись мнениями относительно сложившейся на Корейском полуострове ситуации и о том, как в кратчайшие сроки возобновить переговоры и сотрудничество с Севером".

В понедельник Сон Ким провел консультации со специальным представителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком, обсудив совместные усилия для возобновления диалога по денуклеаризации Корейского полуострова и снижения напряженности в регионе.

Затем американский дипломат встретился с находящимся в Сеуле заместителем главы МИД РФ Игорем Моргуловым. Стороны обсудили перспективы урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова.

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СШАКНДРРеспублика Корея
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