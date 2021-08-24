Власти КНР арестовали бывшего главного прокурора провинции Цинхай по подозрению во взятках

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Китайские власти арестовали бывшего главного прокурора провинции Цинхай (северо-запад КНР) Мэн Юншаня, подозреваемого в получении взяток. Об этом сообщила во вторник Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

Как отмечается на сайте антикоррупционного регулятора, такое решение было принято по итогам расследования, проведенного Государственным надзорным комитетом КНР. Дело передано в Верховную народную прокуратуру Китая.

В середине августа Мэн Юншань был исключен из рядов КПК и снят с должности главного прокурора провинции Цинхай, которую он занимал с февраля 2019 года. Обвинения в "серьезных дисциплинарных нарушениях" ему были предъявлены еще в июне.

Борьба с коррупцией в Китае активизировалась с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной общенациональной кампании лишались постов и отправились за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не только простые чиновники, но и официальные лица высокого уровня.