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Харрис: США поддерживают жителей Мьянмы в борьбе за возвращение страны на путь демократии

Вице-президент выразила надежду, что и другие государства Индо-Тихоокеанского региона поддержат позицию США по данном вопросу

СИНГАПУР, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуждают действия военных в Мьянме и поддерживают местных жителей в их борьбе за возвращение страны на путь демократии. Об этом заявила во вторник вице-президент США Камала Харрис, выступая в Сингапуре с докладом о взглядах Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион (ИТР).

"Мы крайне встревожены действиями военной хунты в Мьянме, осуждаем происходящее там насилие и репрессии", - сказала Харрис. Вашингтон, по ее словам, "поддерживает жителей в усилиях по возвращению страны на путь демократии". Кроме того, вице-президент выразила надежду, что "и другие государства ИТР поддержат позицию США по данном вопросу".

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются протесты, в результате которых погибли более 960 человек.

Теги
СШАМьянмаХаррис, Камала
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