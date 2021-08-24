Госдеп в День независимости Украины обещал поддерживать ее евроатлантические устремления

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости и обещал, что Вашингтон продолжит поддержку евроатлантических устремлений Киева. Заявление главы американской дипломатии распространила во вторник пресс-служба ведомства.

"Мы продолжим поддерживать вас в ваших усилиях, направленных на достижение ваших евроатлантических устремлений, восстановление и обеспечение безопасности международно признанных границ и защиту от агрессии со стороны России", - утверждал он.

"Соединенные Штаты привержены укреплению наших отношений с Украиной по мере того, как мы работаем вместе над построением благоприятного будущего для всех украинцев. Поздравляем с 30-летием независимости!" - добавил Блинкен.

Украинский президент Владимир Зеленский на следующей неделе должен посетить Вашингтон, где запланирована его встреча с американским лидером Джо Байденом. Изначально ожидалось, что Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи.

Позднее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на брифинге, что встреча перенесена с 30 августа на 31 августа в связи с расширением программы визита главы украинского государства в США, которая теперь предусматривает переговоры лидеров государств с глазу на глаз.