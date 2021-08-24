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Лукашенко: дальновидность украинцев поможет Киеву и Минску сохранить взаимоуважение

Президент Белоруссии поздравил народ Украины с 30-й годовщиной независимости, выразив надежду на "поддержку и высокий уровень сотрудничества"

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 30-й годовщиной независимости, выразив уверенность, что рассудительность жителей соседней страны поможет двум государствам сохранить взаимоуважение и высокий уровень сотрудничества.

"В сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу выразить уверенность, что присущие украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества", - приводит во вторник текст послания президентская пресс-служба.

Лукашенко подчеркнул, что "несгибаемая воля украинцев позволила с достоинством пройти долгий и мучительный путь к приобретению собственной государственности", и пожелал всем жителям Украины мира, успехов и процветания.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияУкраина
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