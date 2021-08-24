Замглавы МИД РФ обсудил в Сеуле перспективы возобновления диалога с КНДР

СЕУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Россия намерена играть конструктивную роль в мирном процессе на Корейском полуострове. Об этом сообщило во вторник Министерство иностранных дел Республики Корея по итогам прошедших в Сеуле консультаций с участием замглавы МИД РФ Игоря Моргулова и специального представителя Южной Кореи по вопросам мира и безопасности Но Гю Дока.

"Российская сторона подтвердила готовность играть конструктивную роль для мирного решения проблем Корейского полуострова", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. По его данным, в ходе встречи дипломаты обсудили вопросы, связанные с возвращением КНДР за стол переговоров по денуклеаризации.

Моргулов, как сообщает МИД Южной Кореи, "согласился с необходимостью скорейшего возобновления переговоров по ядерной проблеме с участием заинтересованных стран, в том числе диалога между Северной Кореей и США, а также между Сеулом и Пхеньяном, указав на необходимость сохранения стабильности на Корейском полуострове и в регионе в целом".

Но Гю Док выразил надежду, что Россия продолжит играть конструктивную роль в деле обеспечения стабильности и окажет поддержку усилиям, направленным на возобновление переговоров с КНДР и межкорейского сотрудничества.

Ядерный диалог между США и КНДР был приостановлен после саммита лидеров двух стран в Ханое в феврале 2019 года, когда они не смогли достичь взаимоприемлемых договоренностей.

Днем ранее Моргулов провел двустороннюю встречу со спецпосланником США по КНДР Сон Кимом, обсудив перспективы урегулирования ситуации вокруг Корейского полуострова. Российский дипломат также встретился с министром иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёном, а также его заместителем Ё Сын Бэ, обсудив график политических двусторонних контактов двух стран, а также реализацию программы мероприятий года взаимных обменов, приуроченных к 30-летию дипломатических отношений Москвы и Сеула.