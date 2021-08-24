СМИ: рекордное число нелегальных мигрантов задержано при попытке попасть в Великобританию

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Власти Великобритании в прошедшую субботу задержали 828 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в королевство через пролив Ла-Манш, что является рекордным показателем за сутки. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

"В субботу власти Великобритании спасли или перехватили 828 человек на 30 небольших лодках. <...> В воскресенье и понедельник таких инцидентов не было", - приводит Би-би-си данные МВД.

Отмечается, что в тот же день власти Франции задержали 193 человека на 10 лодках.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 12 августа, когда британским властям удалось перехватить 592 нелегала. Всего с начала года, по данным корпорации, к берегам Великобритании прибыло 12,5 тыс. человек.

Мигранты стремятся из Франции именно в Великобританию, так как считают, что там легче легализоваться, получить работу и право на социальное пособие.