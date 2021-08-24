Пашинян заявил, что Армения готова разблокировать коммуникации с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 24 августа. /ТАСС/. Армения готова разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном, однако предоставлять транспортный коридор в азербайджанскую Нахичеванскую автономную республику через свою территорию не станет. Об этом, представляя парламенту программу нового правительства, заявил во вторник премьер-министр Никол Пашинян.

"Правительство Армении в рамках работы трехсторонней рабочей группы [вице-премьеров Армении, РФ и Азербайджана] видит серьезную возможность прорвать блокаду Армении, которая длится 30 лет. Конечно, это отнюдь не простой процесс, он усугубляется деструктивными и провокационными заявлениями азербайджанской стороны о каких-то коридорах. Я неоднократно говорил, что в заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января нет речи о коридоре через Армению", - заявил он.

По словам Пашиняна, "как Армения через территорию Азербайджана должна получить дорогу в РФ и Иран, так и Азербайджан через территорию Армении должен получить дорогу для коммуникаций со своими восточными регионами (основной территории и Нахичевани)", - подчеркнул он.

После окончания боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, была достигнута договоренность о разблокировании транспортных коммуникаций в регионе, в том числе между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью. Между тем в мае Пашинян заявил, что власти Армении не рассматривают открытие для Азербайджана отдельного коридора в Нахичевань без обоюдного снятия транспортных ограничений в регионе. При этом Пашинян отметил, что открытие транспортных коммуникаций является для Армении одной из важных задач, так как, исходя из этих договоренностей, Армения получит прямое железнодорожное сообщение с Ираном и Россией.