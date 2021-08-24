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СМИ: в Панкисском ущелье Грузии задержали пять человек по обвинению в терроризме

По данным телеканала IMEDI, спецоперация прошла поздно ночью в селах Дуиси и Корети

ТБИЛИСИ, 24 августа. /ТАСС/. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии задержали пять человек в Панкисском ущелье края Кахети по обвинению в членстве в террористической организации. Об этом во вторник сообщил грузинский телеканал IMEDI.

По его данным, спецоперация по задержанию прошла поздно ночью в селах Дуиси и Корети.

Проведение спецоперации подтверждают и в пресс-службе СГБ, однако детали планируют сообщить позже. Уголовное дело возбуждено по статье "Членство в террористической организации, участие в деятельности террористической организации, создание террористической организации или руководство ею" УК Грузии, что карается лишением свободы на срок от 10 до 12 лет.

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