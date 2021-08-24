Пашинян отметил личный вклад Путина в прекращение военных действий в Карабахе

ЕРЕВАН, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес личный вклад в прекращение военных действий в Нагорном Карабахе, а также установление мира и стабильности в регионе. Об этом заявил во вторник в парламенте Армении премьер-министр Никол Пашинян, представляя новую программу правительства.

"Я должен подчеркнуть особую личную роль, которую президент России Владимир Путин сыграл в развитии армяно-российских отношений, в обеспечении безопасности и стабильности в нашем регионе, в прекращении 44-дневной войны, в возвращении наших пленных. Доверительная атмосфера между нами является гарантией повышения активности армяно-российских отношений", - сказал он.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, в регионе начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президентов РФ и Азербайджана и премьер-министра Армении, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

Обстановка на границе вновь начала ухудшаться 12 мая 2021 года. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях корректировки границы пытались провести определенные работы в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.