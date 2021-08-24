Двое боевиков маоистских группировок ликвидированы на востоке Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 августа. /ТАСС/. Силы безопасности Индии во вторник утром ликвидировали по меньшей мере двоих боевиков маоистских вооруженных группировок в восточном штате Чхаттисгарх.

Как сообщает агентство PTI, бой полицейского спецназа с боевиками произошел в районе Сукма в 450 км к югу от столицы штата города Райпур.

Маоисты, которых в Индии чаще именуют наксалитами, совершают вооруженные вылазки в стране с 1960-х годов. Они пропагандируют собственную версию маоизма и марксизма-ленинизма и в настоящее время активны в 14 из 28 штатов Индии. Наксалиты заявляют, что намерены освободить бедное крестьянство от "капиталистического гнета", и нередко пользуются поддержкой местного населения. Они скрываются в джунглях и совершают нападения на деревни, чиновников и полицейских. Несколько лет назад маоисты пообещали создать "свободные от капиталистов" зоны в "красном коридоре" от Непала до Южной Индии. Нью-Дели считает маоистов одной из главных внутренних угроз.