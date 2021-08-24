ВВС Турции уничтожили 28 объектов террористов в Северном Ираке

АНКАРА, 24 августа. /ТАСС/. ВВС Турции провели операцию в Северном Ираке, уничтожив 28 объектов курдских организаций, признанных в Анкаре террористическими. Об этом во вторник сообщило на своем сайте Министерство национальной обороны Турции.

"В ходе операции с участием более 20 самолетов были уничтожены укрытия, схроны, склады с оружием террористов, их командные пункты и пещеры. Всего 28 целей", - сообщило ведомство.

Основная зона ударов располагалась на глубине до 200 км к югу от границы Турции и Ирака в регионе Асос. Операция проведена в координации с национальной разведкой, которая получила данные о расположении объектов.

По данным Минобороны, "нанесен большой урон террористической организации в данном регионе и ее присутствию там".

ВС Турции периодически проводят операции против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана и связанным с ней организациям в Ираке. Основанием для этого служит выдаваемый ежегодно специальный мандат парламента Турции на трансграничные операции в Северном Ираке.