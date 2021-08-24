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Кабмин Армении намерен привлечь женщин на службу в боевые подразделения ВС

По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, это не означает, что "женщины в армии будут служить наравне с мужчинами"

ЕРЕВАН, 24 августа. /ТАСС/. Правительство Армении в рамках реформирования вооруженных сил намерено привлечь женщин на службу в боевые армейские части. Об этом во вторник в парламенте в ходе представления новой программы кабмина заявил премьер-министр Никол Пашинян.

"Пункт о более широком вовлечении женщин в боевые части ВС есть в нашей программе. Тезис об участии женщин не имеет идеологической или антиидеологической основы, а обусловлен исключительно прагматическим расчетом. Женщины составляют большинство населения Армении. Недостаточное задействование их ресурсов в какой-либо сфере означает искажение потенциала развития нашей страны", - отметил он.

По словам Пашиняна, привлечение женщин к службе в ВС не означает, что "женщины в армии будут служить наравне с мужчинами". "Речь том, чтобы максимально использовать потенциал. Этот потенциал еще предстоит открыть", - добавил он.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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