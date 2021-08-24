СМИ: в Сомали исламисты захватили город Амара в центральной части страны

ПРЕТОРИЯ, 24 августа. /ТАСС/. Боевики из террористической группировки "Аш-Шабаб" захватили во вторник город Амара в центральной части Сомали. Об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

Нападение на город началось с атаки на расположенную в его черте армейскую базу. После интенсивного боя правительственные части отступили. Вслед за этим отряды "Аш-Шабаб" вошли в Амару, находящуюся на территории региона Мудуг. Данных о потерях сторон нет.

"Аш-Шабаб" была создана в Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают террористические акты. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, однако летом 2011 года была вынуждена оставить столицу Сомали Могадишо и перейти к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к террористической организации "Аль-Каида" (запрещенная в России террористическая организация). Общая численность "Аш-Шабаб" оценивается в 7 тыс. боевиков.