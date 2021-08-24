Египет намерен вывести военное сотрудничество с РФ на новый уровень

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Оборонное ведомство Египта рассчитывает вывести все сферы военного сотрудничества с российскими коллегами на качественно новый уровень. Об этом заявил во вторник министр обороны и военной промышленности Египта генерал-полковник Мухаммед Ахмед Заки в ходе заседания совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в Москве.

"Прогресс, достигнутый за столь короткий срок в развитии различных направлений нашего военного сотрудничества, еще раз подтверждает, что мы идем по правильному пути. Мы преисполнены желания и дальше развивать это взаимодействие во всех областях и в духе взаимного доверия", - сказал Заки в начале заседания.

Он отметил обоюдное стремление политического руководства двух стран возродить давние отношения дружбы, связывающие российский и египетские народы. "Это особенно важно в свете возрастания уровня и увеличения разнообразия угроз в их стандартных и нестандартных формах, вызванных ухудшением ситуации в сфере международной безопасности", - сказал министр.

Он также заявил о необходимости восстановления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке, отвергая при этом внешние вмешательства во внутренние дела других государств под различными предлогами.

Генерал Заки поблагодарил своего друга министра обороны РФ Сергея Шойгу за приглашение на форум "Армия", а также за внимание при осуществлении задач двустороннего военно-технического сотрудничества.