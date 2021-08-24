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Кризис в Сирии

СМИ: боевики сирийской оппозиции взяли в заложники свыше 30 человек к северу от Алеппо

В северо-восточной провинции Хасеке артиллерия турецкой армии и оппозиционных формирований обстреляла окрестности города Телль-Тамер

БЕЙРУТ, 24 августа. /ТАСС/. Формирования сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемые Турцией, захватили во вторник в заложники свыше 30 жителей в окрестностях областного центра Африн (65 км от Алеппо). Как сообщило агентство SANA, боевики радикальных группировок "Султан Мурад" и "Аль-Джебха аш-Шамия" увели пленников, среди которых есть пожилые люди, в неизвестном направлении. Ранее они блокировали въезды в населенные пункты Шакатан и Картаклак и провели обыски в домах мирных граждан.

В этом регионе на севере Сирии проживают курды и действуют отряды "Сил народной самообороны" (СНС), состоящие из курдских ополченцев. Бойцы СНС регулярно устраивают вооруженные вылазки против протурецких формирований. В понедельник в соседнем городе Аазаз на границе с Турцией возле блокпоста оппозиционеров был подорван заминированный грузовик, данных о потерях в их рядах не поступало. 18 августа при обстреле курдами позиций боевиков в городе Африн погибли три человека, еще четверо получили ранения.

Анкара создала в результате военной операции "Щит Евфрата", которая проводилась в 2016-2017 годах, зону безопасности к северу от Алеппо в треугольнике между пограничными городами Аазаз, Джераблус и Эль-Баб. В 2018 году турецкие войска оккупировали областной центр Африн по итогам операции "Оливковая ветвь", направленной против курдских отрядов.

По информации SANA, в северо-восточной провинции Хасеке артиллерия турецкой армии и оппозиционных формирований обстреляла во вторник окрестности города Телль-Тамер. Очевидцы сообщили агентству, что снаряды упали в селениях Телль-Лабан и Эль-Кузлия, повредив постройки. Сведений о пострадавших нет.

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