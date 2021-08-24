В Турции заявили, что не станут предоставлять убежище гражданам Афганистана

АНКАРА, 24 августа. /ТАСС/. Турция не планирует организовывать у себя миграционный центр для афганцев и предоставлять им убежище. Об этом министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу сообщил во вторник на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Habertürk .

"Мы ранее заявили, что в Турции мы не будем предоставлять визы с этой целью [для предоставления убежища гражданам Афганистана]. Все публикации в СМИ на эту тему [об открытии отдельного миграционного центра для афганцев] не соответствуют действительности", - сказал он.

Таким образом глава МИД прокомментировал появившиеся ранее в британских СМИ данные о якобы имеющихся планах открыть в Турции отдельный центр для афганцев, просящих убежище. В воскресенье телеканал Би-би-си со ссылкой на газету утверждал, что в Турции и других странах планируется создать миграционные центры для афганцев. Впоследствии эту информацию опровергли официальные лица Великобритании, а телеканал, по словам Чавушоглу, принес извинения.

"Если от какой-либо страны нам поступит подобное предложение, мы его отвергнем. Мы об этом уже говорили. К настоящему времени мы эвакуировали из Афганистана 1 404 человека. Из них 1 061 - наши граждане, остальные - граждане других государств. Сейчас в Афганистане остаются порядка 200 турок, которые хотят вернуться", - сообщил Чавушоглу.

Турция намерена максимально дистанцироваться от вопросов принятия у себя беженцев из Афганистана ввиду того, что у нее нет возможностей выделять на это дополнительные средства. Как заявил в понедельник официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, "у страны нет ресурсов, чтобы принять хотя бы одного дополнительного мигранта", и Турция "не является лагерем беженцев". Президент Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь указал, что Анкара внимательно следит за ситуацией в Афганистане, в том числе в контексте миграции оттуда, и работает с другими государствами над эффективным решением проблемы беженцев.