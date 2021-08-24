Лукашенко хочет, чтобы в новом учебнике истории отразили факты геноцида белорусов

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что в готовящемся к изданию учебнике истории будут отражены новые факты, касающиеся геноцида белорусского народа. Об этом он сообщил во вторник на Республиканском педсовете.

"Я рассчитываю, что в новом учебнике с учетом открывшихся фактов будут расставлены все акценты и по геноциду белорусского народа, и по коллаборации, и по другим острым темам, о которых мы раньше мало говорили", - цитирует Лукашенко издание "СБ. Беларусь сегодня". По его словам, также пора поставить точку в вопросах оценки исторических эпох и персоналий. "Мы должны четко определить, кто герой, кто историческая личность, а кто предатель своего народа", - подчеркнул президент.

Он также указал на то, что в целом эксперименты с учебниками должны быть прекращены. "Министерство отчиталось, что программы и учебники обновлены. И в истории нашей независимости мы делаем это с завидной регулярностью", - отметил Лукашенко.

При этом он напомнил, что отдельные советские учебники выдержали более 20 переизданий, были написаны живым языком, отличались логичностью, а их содержание имело ярко выраженные развивающую и воспитательную составляющие. "А что сегодня? Претензий к современным учебникам по-прежнему тьма. Так быть не должно. Эксперименты с учебниками должны быть прекращены. И вас, учителей в том числе, призываю: доведите до ума то, что написано, и тогда уже будете отчитываться. Надеюсь, что на моем уровне разговор про учебники - последний", - сказал белорусский лидер.

В апреле 2021 года Генеральная прокуратура республики возбудила уголовное дело о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Ведомство планирует поставить в рамках международных договоров вопрос о выдаче ряда преступников, которые еще живы, и уже запросила у России, Германии и других стран правовую помощь в расследовании этого дела.