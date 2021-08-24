СМИ: еще одно оппозиционное движение Гонконга может самораспуститься

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 августа. /ТАСС/. Оппозиционная организация "Гонконгский альянс в поддержку патриотического демократического движения в Китае" может объявить о самороспуске. Об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

В понедельник постоянный комитет оппозиционной платформы провел срочное совещание, на котором было рекомендовано распустить организацию, говорится в публикации. Таким образом, если на общем собрании решение постоянного комитета будет одобрено, альянс самораспустится. В самой организации пока не комментируют эту информацию.

Ранее две другие гражданские организации - "Гражданский фронт за права человека" и Союз профессиональных учителей Гонконга - также объявили о самороспуске.

7 августа источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что власти Гонконга могут наложить запрет на деятельность оппозиционного движения "Гонконгский альянс в поддержку патриотического демократического движения в Китае".

Эта организация ежегодно созывает массовые акции в память о жертвах событий на пекинской площади Тяньаньмэнь 1989 года, но в последние два года эти акции были отменены из-за коронавируса.

Парламент Китая летом 2020 года принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж.