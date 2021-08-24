В Сенегале умер экс-президент Чада Хабре, отбывавший в тюрьме пожизненное заключение

РАБАТ, 24 августа. /ТАСС/. Бывший президент Чада 79-летний Хиссен Хабре, который в 2016 году был приговорен к пожизненному заключению, умер в сенегальской тюрьме. Об этом сообщает во вторник Agence France-Presse.

Информацию о смерти Хабре подтвердили власти Сенегала. Как пишет местная пресса, экс-президент Чада умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

По решению специального трибунала, созданного Африканским союзом по договоренности с сенегальскими властями, в 2016 году Хабре был признан виновным в совершении преступлений против человечности и приговорен к пожизненному заключению. Он опротестовал приговор, однако, специальный апелляционный суд столицы Сенегала, Дакара, оставил его в силе.

Хабре получил прозвище "африканский Пиночет" за различные преступления, совершенные им в период пребывания у власти с 1982 по 1990 год. По словам правозащитников, бывший президент Чада виновен в гибели более 40 тыс. человек.