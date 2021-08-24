Представитель ОБСЕ обеспокоена внесением медиа в РФ в реестр СМИ-иноагентов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила "серьезную обеспокоенность" включением ряда средств массовой информации и журналистов в РФ в реестр иноагентов. Об этом сообщается в опубликованном во вторник заявлении.

"Статус иноагента значительно усложняет [деятельность] медиакомпаний и отдельных людей и, клеймя их, оказывает на них опасное негативное влияние", - подчеркнула Рибейро.

Отмечается, что комментарий представителя ОБСЕ последовал за внесением в реестр СМИ-иноагентов базирующегося в Москве телеканала "Дождь", а также зарегистрированного в Латвии портала "Важные истории" и шести его журналистов.

Министерство юстиции РФ 20 августа включило в реестр иноагентов "Дождь", "Важные истории" и семь журналистов. Иноагентами признаны главный редактор "Важных историй" Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, а также журналисты издания Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Минюст также признал иноагентом руководителя общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степана Петрова.