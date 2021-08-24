Дамаск считает вмешательством во внутренние дела открытие офиса сирийских курдов в Женеве

БЕЙРУТ, 24 августа. /ТАСС/. Сирия выразила официальный протест Швейцарии по поводу открытия представительства курдской автономной администрации в Женеве. Об этом сообщило во вторник агентство SANA, передавшее заявление МИД арабской республики. В нем указывается, что в Дамаске "расценивают шаг швейцарских властей как вмешательство во внутренние дела".

"Так называемая автономная администрация на северо-востоке Сирии является незаконной структурой, которую контролируют формирования, выступившие с оружием против государства и мирных граждан, - подчеркивается в документе. - Эти силы придерживаются сепаратистских позиций вопреки воле сирийского народа и его правительства".

МИД Сирии требует от швейцарских властей пересмотреть выданное ими разрешение на открытие незаконного офиса, учитывая, что представители курдов "преподносят этот шаг как международное признание".

В заявлении от 22 июля сирийское внешнеполитическое ведомство осудило попытки лидеров сирийских курдов добиться признания их самопровозглашенной автономной администрации в ряде европейских столиц. В заявлении отмечалось, что "проект автономии" в северо-восточных провинциях, которые контролируют курдские формирования, "преследует цель ослабить Сирию перед лицом враждебных заговоров".

Как сообщала газета Asharq al-Awsat, делегация сирийских курдов, посетившая Париж, была принята 20 июля в Елисейском дворце президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

О ситуации с курдами

Курды, которые составляет 15 процентов населения Сирии, объявили о создании переходной автономной администрации в 2013 году. Спустя три года ими был образован Северный федеративный регион (СФР) с тремя центрами в Камышлы, Кобани и Африне. Курдские формирования "Силы демократической Сирии" (СДС) не вели военных действий против правительственной армии. После разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) при военном содействии западной коалиции во главе с США в руках СДС осталась большая часть провинций Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор, где находятся житницы Сирии и несколько крупных нефтяных месторождений. Сирийское правительство неоднократно предупреждало, что намерено вернуть эти регионы под свой контроль.

17 июля президент Сирии Башар Асад в речи после принесения присяги в качестве главы государства приветствовал "патриотически настроенных сирийцев, которые отдают свои жизни, сражаясь на северо-востоке страны против американских оккупантов, их наемников и агентов".