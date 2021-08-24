Хакаинда Хичилема принял присягу в качестве президента Замбии

ПРЕТОРИЯ, 24 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония приведения к присяге победившего на президентских выборах в Замбии Хакаинды Хичилемы состоялась во вторник в столице страны Лусаке. Прямую трансляцию инаугурации на своем портале вела Национальная радиовещательная корпорация Замбии.

"Я клянусь соблюдать конституцию страны и защищать интересы Замбии и ее граждан", - заявил Хичилема.

На инаугурации, которая прошла на Стадионе национальных героев на севере столицы, присутствовали многочисленные гости. Среди них находились главы государств и правительств 10 африканских стран. 59-летний Хичилема стал седьмым по счету президентом Республики Замбия.

Президентские выборы состоялись в Замбии 12 августа с участием 16 кандидатов, включая действовавшего на тот момент главу государства Эдгара Лунгу. Хичилема, который в шестой раз участвовал в президентских выборах в качестве кандидата, набрал более 2,8 млн голосов избирателей и победил в первом туре. Лунгу, который добивался переизбрания, занял вторую позицию с 1,8 млн голосов.

Хичилема родился в бедной семье и, по его собственным словам, в детстве помогал родителям пасти скот. Он закончил столичный университет, а затем защитил кандидатскую в британском Бирмингемском университете. В возрасте 26 лет Хичилема стал генеральным директором замбийского отделения крупной международной аудиторской компании. Он вошел в политику в 2006 году, уже став одним из самых состоятельных граждан Замбии. Хичилема является лидером Объединенной партии за национальное развитие, которая завоевала парламентское большинство по итогам состоявшихся также 12 августа всеобщих выборов. Срок полномочий президента Замбии составляет пять лет.