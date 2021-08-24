В парламенте Армении началась потасовка во время выступления Пашиняна

ЕРЕВАН, 24 августа. /ТАСС/. Потасовка между сотрудниками службы безопасности и оппозиционными депутатами от блоков "Армения" и "Честь имею" произошла в армянском парламенте после того, как член "Честь имею" Анна Мкртчян отказалась покинуть зал заседания из-за критики присутствующего там премьер-министра Никола Пашиняна. Заседание транслировали в режиме реального времени местные телеканалы.

"Я прошу службу безопасности вывести Анну Мкртчян из зала заседания", - заявил спикер парламента Ален Симонян, после чего в зал ворвались сотрудники безопасности, а депутаты от оппозиции попытались не допустить этого. Симонян объявил перерыв на 20 минут, прямая трансляция прервалась.

Депутат от "Армении" Артур Хачатрян заявил, что сотрудники службы безопасности силой вывели Мкртчян из зала заседания, один из депутатов получил легкое повреждение. В настоящее время заседание продолжается.