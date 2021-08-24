Польша располагает данными о высылке в ЕС мигрантов с Ближнего Востока через Минск

ВАРШАВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Польши располагают информацией об отправке новых групп мигрантов с Ближнего Востока в Европейский союз через Белоруссию. Об этом заявил во вторник в эфире радиостанции RMF заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Мы располагаем информацией об очередных группах людей с Ближнего Востока, которых направляют через Минск, где они получают визы для нормального легального пребывания на территории Белоруссии, а потом их отправляют на границы Польши и Литвы", - сказал он.

"Александр Лукашенко пытается дестабилизировать ситуацию в Польше, на протяжении нескольких месяцев отправляя таких мигрантов", - утверждает представитель МИД республики.

Ситуация на границе

Ранее Польша и Литва обратились с призывом к Евросоюзу применить более жесткие меры в отношении Белоруссии в связи с якобы спровоцированным Минском миграционным кризисом в регионе. С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

Согласно данным МВД Польши, с начала августа было зарегистрировано 2 100 попыток нелегально проникнуть в страну с территории Белоруссии. В прошлом году их было 120. Пограничная охрана предотвратила 1 350 попыток пересечения границы. Около 760 иностранцев были задержаны и помещены в закрытые центры.

В понедельник Минобороны Польши объявило о начале строительстве на польско-белорусской границе забора из колючей проволоки высотой 2,5 метра. В помощь пограничной охране армия выделила 2 тыс. солдат для охраны границы.

Общая протяженность польско-белорусской границы составляет 418 км. Как сообщило на минувшей неделе МВД Польши, до сих пор забор из колючей проволоки использовался для охраны почти 100 км границы на участке, охраняемом Подляской пограничной службой. На фоне текущего миграционного кризиса власти заявили о намерении дополнительно оградить забором еще 50 км участка границы.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.