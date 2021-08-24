Литва направила ЕС список белорусских компаний и лиц для введения санкций из-за миграции

ВИЛЬНЮС, 24 августа. /ТАСС/. Вильнюс направил в Брюссель список компаний и физических лиц Белоруссии для введения против них как якобы участвующих в организации нелегальной миграции санкций Евросоюза. Об этом во вторник заявил журналистам глава МИД балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

"В институты по внутренним делам Евросоюза нами направлен список предприятий Белоруссии и отдельных лиц, которые, по данным министерства, связаны с нелегальной миграцией", - сказал он. Вильнюс предлагает ввести против них санкции.

"Мы должны послать не только Белоруссии, но и всем, кто решит использовать инструмент нелегальной миграции против ЕС или какой-то из стран - членов ЕС, сигнал, что ничего из этого не выйдет, а в ответ будет дана сдача", - заявил шеф литовской дипломатии. Одним из таких ответов, по его мнению, являются санкции. "Обсуждение нашего предложения по санкциям планируется после того, как инстанции ЕС вернутся с каникул", - сказал Ландсбергис.

Всего за этот год на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов из Азии и Африки, проникших на литовскую территорию из соседней Белоруссии. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что нелегальный трафик направляется белорусскими властями.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.