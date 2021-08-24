"Талибан" не согласен с тем, что Панджшер может остаться вне контроля движения

ТАСС, 24 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не согласится с тем, что афганская провинция Панджшер может остаться вне его контроля. Об этом во вторник заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Наим.

"Мы ["Талибан"] не можем принять то, что Панджшер останется вне контроля движения, так как этот регион является частью территории Афганистана", - указал Наим, слова которого привел катарский телеканал Al Jazeera.

Наим добавил, что движение "не стремится к противостоянию [с отрядами сопротивления в Панджшере], а пытается урегулировать проблемы в стране мирным путем".