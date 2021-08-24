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Смена власти в Афганистане
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"Талибан" не согласен с тем, что Панджшер может остаться вне контроля движения

По словам представителя талибов, движение "не стремится к противостоянию с отрядами сопротивления в Панджшере, а пытается урегулировать проблемы в стране мирным путем"

ТАСС, 24 августа. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) не согласится с тем, что афганская провинция Панджшер может остаться вне его контроля. Об этом во вторник заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Наим.

"Мы ["Талибан"] не можем принять то, что Панджшер останется вне контроля движения, так как этот регион является частью территории Афганистана", - указал Наим, слова которого привел катарский телеканал Al Jazeera.

Наим добавил, что движение "не стремится к противостоянию [с отрядами сопротивления в Панджшере], а пытается урегулировать проблемы в стране мирным путем".

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