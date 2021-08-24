ООН призвала Польшу принять мигрантов, кочующих на границе с Белоруссией

ВАРШАВА, 24 августа. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) призвало Польшу допустить на свою территорию группу кочующих на границе с республикой мигрантов. Соответствующее заявление разместило во вторник представительство УВКБ в республике.

УВКБ выразило обеспокоенность в связи с ситуацией, которая сложилась на польско-белорусской границе недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве на востоке республики. Пытавшиеся нелегально пройти в Польшу из Белоруссии 24 мигранта кочуют там под охраной силовых структур двух стран уже 16 дней. Польские власти указывают, что мигранты находятся на территории Белоруссии. Сейчас с одной стороны границы их охраняют вооруженные сотрудники белорусских силовых структур, не давая вернуться в Белоруссию, а с другой - польские пограничники, не позволяя пройти в Польшу.

"Из нашей информации следует, что эта группа состоит в основном из людей из Афганистана и Ирака, включая детей, женщин и нуждающихся в медицинской помощи. Некоторые представители этой группы могут нуждаться в международной защите и, насколько нам известно, заявили о своем намерении ходатайствовать о предоставлении убежища", - указано в заявлении УВКБ.

"Хотя мы с пониманием относимся к проблемам, связанным с увеличением числа людей, въезжающих в Польшу, мы обращаемся к польским властям с просьбой предоставить этим людям доступ на территорию, немедленно оказать им медицинскую помощь, юридическую, психологическую и социальную поддержку, - подчеркнули в УВКБ. - Доступ на территорию и убежище должны быть предоставлены в соответствии с обязательствами, вытекающими из Конституции Республики Польша, национального и международного права".

"Все страны имеют право управлять своими границами в соответствии с международным правом, но при условии соблюдения прав человека, включая право на убежище", - констатировало УВКБ ООН, призвав все стороны найти выход из сложившегося тупика в соответствии с международным правом и уважать принципы гуманизма.