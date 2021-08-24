Спецпосланник ООН заявил, что в Сирии началось обострение конфликта

ООН, 24 августа. /ТАСС/. Ухудшение обстановки в сфере безопасности и новое обострение конфликта отмечаются в провинциях Дераа и Идлиб, а также на северо-востоке Сирии. Об этом заявил во вторник спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"На протяжении последних 17 месяцев я сообщал вам, что, по сравнению с предыдущими фазами конфликта, в Сирии установилось относительное спокойствие, а линии фронта замерли. Я говорил при этом, что инциденты, в которых страдают мирные жители, происходят постоянно, а ситуация очень неустойчива. К сожалению, в последнее время мы стали свидетелями эскалации во многих частях Сирии", - сказал он.

Педерсен отметил, что речь идет о провинции Дераа, областях в районе Идлиба и Алеппо, Ракке и Хасеке на северо-востоке Сирии. Он также указал на авиаудары Израиля по территории страны. "Суверенитет, единство, территориальная целостность Сирии продолжают нарушаться", - добавил он.

Особое внимание спецпосланник обратил на ситуацию в районе Идлиба. По его словам, такая интенсивность столкновений и авиаударов в этом районе, как сейчас, не наблюдалась там с марта 2020 года.

"Такое развитие событий напоминает нам, что конфликт в Сирии далеко не окончен, и что нам нужен вызывающий доверие политический процесс для его урегулирования, а также более значительное международное сотрудничество", - указал эмиссар ООН.