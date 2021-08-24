Пакистан испытал дальнобойную реактивную систему залпового огня Fatah-1

ИСЛАМАБАД, 24 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Пакистана провели успешное испытание реактивной системы залпового огня повышенной дальности Fatah-1 (РСЗО). Об этом сообщила во вторник пресс-служба пакистанской армии (Inter-Services Public Relations, ISPR).

"Пакистан сегодня провел успешный учебный пуск РСЗО отечественной разработки Fatah-1", - говорится в заявлении ведомства.

РСЗО Fatah-1 - это система вооружения класса "земля-земля", предназначенная для нейтрализации, сдерживания и уничтожения целей на расстоянии до 140 км. Она способна вести огонь управляемыми реактивными боеприпасами с обычной боевой частью. "РСЗО даст армии Пакистана возможность высокоточного поражения цели в глубине территории противника", - отмечается в тексте.

Это второе испытание Fatah-1. Первое было осуществлено в январе этого года. Как сообщила тогда газета Dawn, разработка Пакистаном новой РСЗО является ответом на развитие неядерного военного потенциала Индии.