Politico: талибы могут получить доступ к базам данных афганского правительства

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) после установления контроля над Афганистаном могут получить доступ к базам данных прежнего правительства страны и использовать полученную информацию для отслеживания афганцев, помогавших США за годы военной кампании. Об этом пишет во вторник газета Politico .

По ее данным, в правительственных базах хранится информация о финансируемых из-за рубежа проектах, связанных с ними лицах, биометрические данные граждан, налоговая отчетность. Кроме того, талибы теперь могут получить доступ к документации афганских телекоммуникационных компаний, которая включает информацию о звонках и местонахождении пользователей. "Нет практически никаких сомнений в том, что они получили в свои руки чрезвычайно ценный запас информации, которую они могут использовать на досуге", - заявил Politico бывший сотрудник Министерства внутренней безопасности США Томас Уоррик.

Американские военные и дипломаты, покидая Афганистан, спешно уничтожали свои собственные записи, касающиеся афганцев, однако, как считает Politico, на фоне быстрого установление талибами контроля над Кабулом маловероятно, что афганские компании и правительственные учреждения приняли аналогичные меры предосторожности, в результате крупные базы данных могли остаться открытыми для их использования. По мнению Politico, с учетом современных технологий это дает талибам возможность вычислять оставшихся в стране афганцев, работавших до этого с США или прежним правительством страны.

Как пишет издание, ранее власти Афганистана также могли запрашивать у телекоммуникационных компаний данные пользователей, однако для этого требовался официальный запрос, направляемый через профильное министерство. "Возможно, [теперь] это так же просто, как если бы представитель талибов просто зашел в офисное здание и сказал: "Вы должны передать нам этот набор данных", - заявил Politico технический директор правозащитной организации Human Rights First.

Боевики радикального движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.