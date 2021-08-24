Вылет вице-президента США во Вьетнам задержали из-за подозрений на "гаванский синдром"

ХАНОЙ, 24 августа. /ТАСС/. Вылет вице-президента США Камалы Харрис из Сингапура во Вьетнам был отложен из-за информации о возможном случае "гаванского синдрома" в Ханое. Об этом во вторник сообщило посольство США во вьетнамской столице.

"Отправление делегации вице-президента из Сингапура было задержано из-за того, что до ее подчиненных была доведена информация о том, что в Ханое недавно мог произойти "аномальный инцидент, связанный со здоровьем". После тщательной оценки было решено продолжить поездку", - говорится в сообщении американского посольства. В свете этой информации Камала Харрис и ее делегация вылетели из Сингапура на 3,5 часа позже.

Как поясняет агентство Bloomberg, Госдепартамент использует термин "аномальный инцидент, связанный со здоровьем" для описания "гаванского синдрома". Однако Вашингтон отказался комментировать, были ли симптомы в данном случае похожи на "гаванский синдром".

18 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что два "официальных лица США" в ФРГ обратились за медицинской помощью, обнаружив у себя симптомы так называемого "гаванского синдрома". По словам сотрудников дипмиссии, в последние месяцы они испытывали тошноту, сильные головные боли, боль в ушах, усталость и бессонницу.

В июле журнал The New Yorker сообщил, что в текущем году минимум у 20 американских госслужащих в Вене были "необъяснимые проблемы со здоровьем". Источники издания не исключили, что причиной недомогания американских дипломатов, сотрудников разведки и других служащих стали так называемые атаки с возможным применением "направленной энергии".

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.