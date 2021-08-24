В Германии социал-демократы впервые за предвыборную гонку обошли по опросам ХДС/ХСС

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) впервые за предвыборную гонку обошла по популярности блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Таковы опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного институтом Forsa.

За СДПГ готовы проголосовать 23% избирателей (+2 п. п. по сравнению с прошлой неделей), за ХДС/ХСС - 22% (-2 п. п.), за "зеленых" - 18%. Левая партия пользуется поддержкой 6%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 12%, правая "Альтернатива для Германии" - 10%.

В опросе участвовали 2,5 тыс. человек. По версии Forsa, СДПГ обошла по опросам консерваторов впервые за 15 лет.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его.

От СДПГ кандидатом является министр финансов Олаф Шольц. Кандидат от ХДС/ХСС Армин Лашет теряет поддержку после сильного наводнения на западе страны, которое произошло в конце июля. Критики считают, что изначально кандидатом от консерваторов нужно было выдвигать другого политика - Маркуса Зёдера. Лашета же в прошлую субботу поддержала канцлер Ангела Меркель - она выразила уверенность, что именно он по итогам выборов возглавит правительство.

Варианты коалиций

Так как ни одна партия не наберет парламентское большинство, то следующее правительство в ФРГ, как и текущее, будет коалиционным. К примеру, сейчас в ФРГ правят ХДС/ХСС и СДПГ - четыре года назад их общих голосов хватило, чтобы обеспечить большинство в Бундестаге и сформировать кабмин. Если отталкиваться от текущих рейтингов, то для коалиции потребуется еще одна партия, и это серьезно усложняет процесс из-за расхождения в программах.

Для большинства нужно минимум 45,5%. Этого можно добиться, если сложить, отталкиваясь от данного опроса, вместе результаты ХДС/ХСС, "зеленых" и СвДП. Эти партии вели долгие переговоры четыре года назад, но так и не смогли договориться - тогда СвДП покинула консультации, а ФРГ оказалась на пороге перевыборов. В итоге в процесс пришлось вмешиваться президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру, который уговорил СДПГ вступить в переговоры с консерваторами. Они же сразу после неудачного исхода твердо решили уйти в оппозицию.

Еще один возможный с арифметической точки зрения вариант - коалиция из СДПГ, левых и "зеленых". В реальности такой правительственный союз едва ли возможен, поскольку программа Левой партии подразумевает ряд пунктов, которые неприемлемы для других политических сил ни в каком виде. К примеру, выход из НАТО.