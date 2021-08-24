Пентагон сообщил, что за сутки из Афганистана эвакуировали более 21 тыс. человек

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их партнеры за последние сутки эвакуировали из аэропорта афганской столицы 21,6 тыс. человек. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из Кабула.

"Я рад сообщить, что наши лучшие показатели по вылетам с момента начала эвакуации достигнуты за последние 24 часа. 37 американских военно-транспортных самолетов - 32 C-17 и пять С-130 - вылетели из Кабула приблизительно с 12,7 тыс. человек, - отметил он. - Кроме того, 57 самолетов коалиции и партнеров покинули аэропорт Кабула с 8,9 тыс. человек. Это потрясающее проявление командной работы и сосредоточенности привело к тому, что всего за 24 часа Афганистан покинули 21,6 тыс. человек". К настоящему моменту, подчеркнул генерал, из этой страны вывезены 63,9 тыс. американцев, граждан государств НАТО и других партнеров США, а также афганцев.