ЕС предложил собрать форум по расселению афганских беженцев

БРЮССЕЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Евросоюз предложил созвать международный форум высокого уровня для решения вопроса расселению афганских беженцев по странам запада, но пока не решил сколько сможет принять сам. Об этом заявила во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам внеочередной видеоконференции лидеров государств группы семи.

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"Мы предложили провести международный форум для обсуждения расселения беженцев из Афганистана, - заявила фон дер Ляйен. - Мы пока находимся в стадии консультаций, сколько людей сможет принять Евросоюз, поскольку гуманитарные визы для них должны выдавать государств сообщества, а не Еврокомиссия"

"Переселение - это должен быть, безусловно, добровольный процесс. Форум позволит собрать со всех стран предложения [по квотам на число афганских беженцев, которых они готовы разместить у себя]. Это глобальный кризис и его решение должно быть международным", - сказала фон дер Ляйен.

Европейский спор

В последние дни в руководстве ЕС разразилась острая дискуссия по вопросу о приеме афганских беженцев между главой Европарламента Давидом Сассоли и премьер-министром председательствующей в Совете ЕС во второй половине этого года Словении Янезом Яншей. Премьер Словении в воскресенье утром написал в Twitter, что ЕС "не откроет для Афганистана никаких европейских гуманитарных или миграционных коридоров".

По его мнению, "долг Евросоюза и Словении не в том, чтобы помогать и платить каждому на нашей планете, кто бежит вместо того, чтобы сражаться за свою родину". В другом твите премьер подчеркнул, что на данный момент между странами Евросоюза "нет не то что консенсуса, но даже квалифицированного или хотя бы обычного большинства" по вопросу о широком приеме мигрантов из Афганистана.

В ответ председатель Европарламента Сассоли распространил свое заявление подчеркнул, что "не словенскому председателю Совета ЕС решать, что Евросоюз будет делать". "Все наши институты работают, чтобы определить, как проявить солидарность с теми, кому угрожает новый режим, а не только с афганцами, которые работали с нами. Мы приглашаем премьера Яншу обсудить с европейскими институтами, какими должны быть наши дальнейшие шаги", - говорится в заявлении Сассоли.