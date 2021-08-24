Представитель вице-президента США прокомментировала задержку вылета Харрис во Вьетнам

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Задержка вылета американского вице-президента Камалы Харрис из Сингапура во Вьетнам не связана с ее состоянием здоровья. Об этом сообщила во вторник журналистам ее пресс-секретарь Симона Сандерс.

"Вы видели, как она садилась в самолет. Она в порядке, все хорошо. <...> Это не имеет никакого отношения к здоровью вице-президента", - сказала Сандерс, слова которой приводит пресс-пул Харрис. Дополнительную информацию о причинах задержки вылета пресс-секретарь привести отказалась.

Прибытие Харрис во вьетнамскую столицу состоялось на три часа позже ранее запланированного времени. Как сообщило посольство США во Вьетнаме, отправление делегации вице-президента из Сингапура было задержано из-за того, что до ее подчиненных была доведена информация о том, что в Ханое недавно мог произойти "аномальный инцидент, связанный со здоровьем". "После тщательной оценки было решено продолжить поездку", - говорится в сообщении американского посольства.

Как отмечает агентство Bloomberg, Государственный департамент США использует термин "аномальный инцидент, связанный со здоровьем" для описания "гаванского синдрома". Однако Вашингтон отказался комментировать, были ли симптомы в данном случае похожи на "гаванский синдром".

"Гаванский синдром"

18 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что два "официальных лица США" в ФРГ обратились за медицинской помощью, обнаружив у себя симптомы так называемого "гаванского синдрома". По словам сотрудников дипмиссии, в последние месяцы они испытывали тошноту, сильные головные боли, боль в ушах, усталость и бессонницу.

В июле журнал The New Yorker сообщил, что в этом году минимум у 20 американских госслужащих в Вене были "необъяснимые проблемы со здоровьем". Источники издания не исключили, что причиной недомогания американских дипломатов, сотрудников разведки и других служащих стали так называемые атаки с возможным применением "направленной энергии".

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.